DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi
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DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıksırtı Mahallesi kırsalında arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince cami bahçesindeki tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında 5 uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı, silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tabutta ve eski okul binasında 7 silah ile mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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