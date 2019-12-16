Diyarbakır Surlarının taşları sökülüp satılıyor

16.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:12

Yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının taşları yerinden sökülüp satılıyor. Tahribat özelikle Mardinkapı kısmında görülmekte.

Sur duvarları ve burçların üzerine işlenmiş ve günümüze kadar gelmiş güneş, yıldız sembolleri, kaplan, boğa, çift başlı kartal, akrep ve at kabartmaları olan taşlar yerinden oynatılmış.

"Tarihi eserlerimizi Kültür Bakanlığı korumakla yükümlüdür ancak, buna yardımcı olmak hepimizin görevidir. Vatandaşlarımız gittikleri bir bölgede ya da mekanda tarihi eserlerin taşındığını ya da kullanıldığını fark ederlerse hemen ilgililere bildirmelidir. Fark edilen taş ya da yapının tarihi eser olup olmadığında tereddüte düşüldüğünde de mutlaka yetkililere haber verilerek eserin tespitine yetkililerin karar vermesini sağlanmalıdır. Verilen bilginin ardından ilgili kurumlarca yapılacak işlemler de takip edilmelidir. Kurumların eksikliği ya da ilgisizliği görüldüğünde, eksiklik ya da ilgisizlik kanıtlanmak koşuluyla, durum DİERG'e iletilebilir." denildi.

Kaynak: Bültenler