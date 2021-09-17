Diyarbakır surlarında yapılan restorasyon çalışmaları ödüllendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Diyarbakır surlarında yaptığı 1. etap restorasyon çalışmaları, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından ödüllendirildi.

TKB tarafından her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na bu yıl 33 belediye, 33'ü uygulama olmak üzere 61 projeyle başvurdu.

Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarının en görkemli 6 burcunu kapsayan 1. etap restorasyon çalışması ile koruma ve restorasyonda sürekliliği sağlaması nedeniyle "Süreklilik" ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ödülünü İstanbul'da 23 Eylül'de düzenlenecek törende alacak.