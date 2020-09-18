Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu DİYARBAKIR'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu.

DİYARBAKIR'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, Diyarbakır'ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 3 Eylül günü başladı. 500 gün sürecek restorasyon çalışmaları sırasında bugün Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Kemikleri gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Kazı çalışmalarının savcılığın talimatıyla polis ekipleri eşliğinde yapılacağı bildirildi.

VALİLİK: ORTAÇAĞ İSLAMİ DÖNEME AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİRBulunan insan iskeletlerine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Uca Yapı Limited Şirketi firması uhdesinde Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde 'Diyarbakır Surları 21-22 nolu burçlar acil müdahale ve 32-33,41-42 nolu burçlar restorasyon işi' 10 Ağustos 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak, restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedi Kardeş Burcu'nun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında insan kemiklerine 17 Eylül 2020 tarihinde rastlanmıştır. Teras döşeme kotunun 28 cm altında, doğu-batı yönünde, 50 cm ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: DHA