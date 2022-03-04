Diyarbakır surlarında defineci ve madde bağımlıların tahribatı

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 5 bin yıllık Diyarbakır surlarında restorasyon çalışmaları sürerken, bazı burçlar ve sur duvarları tahribata uğradı. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Madde bağımlılarının ateş yakıyor, defineciler tarafından yapı duvarlarına, nişlere zarar veriyor. Sur taşları sökülüyor. Bir savunma yapısı olan Diyarbakır Kalesi tarih boyunca Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıyı korudu. Ancak günümüze gelindiğinde artık suru ve kaleyi korumak Diyarbakırlının asli vazifesidir" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 200 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'nda, 2020'de Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Surlar'da Diriliş' sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ancak, zaman zaman tarihi surların duvarlarındaki taşların defineciler tarafından sökülerek tahrip edilmesi, madde bağımlılarının ısınmak için burçlarda ateş yakması, yıkılan gecekondulardan çıkarılan tellerin bakırlarının çıkarılması için bazı kişilerin sur diplerinde yaktığı ateş nedeniyle çıkan isin duvarlara yapışarak yapıya telafisi zor zararlar vermesi tepkilere neden oldu.

Tarihi korumanın her vatandaşın asli görevi olduğunu kaydeden Koç, "Burada her Diyarbakırlının alın teri var. Yakılan ateş neticesinde gözenekli olan taşların içerisine ve ara derzlere sinmiş durumda. Bunların temizlenmesi için ciddi anlamda bir müdahale gerekiyor. Yapılan müdahaleler de ister istemez sur duvarları üzerinde bir aşınmaya, bir bozulmaya sebebiyet verebiliyor. Hem maliyetli hem de zahmeti bir uğraş gerektiriyor. Bir savunma yapısı olan Diyarbakır Kalesi ve surlar tarih boyunca Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıyı korudu. Ancak günümüze gelindiğinde artık suru ve kaleyi korumak Diyarbakırlının asli vazifesidir. Bizler bunu korumakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.