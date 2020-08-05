Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surlarda restorasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması
05.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:07

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi surlarda restorasyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Birinci etapta 19 burcu temizlemiştik. Şimdi ikinci etapta 17 burcumuzun daha temizliğini yapmış olacağız. 6 burcun restorasyonunu kapsayan bir restorasyon ihalesi yaptık. Bugün sözleşmesini imzaladık" dedi.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 5 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarda Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından temizlik ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Müzesi görevlileri nezaretinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, surların 2015 yılında UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne eklendiğini anımsatarak, "Şu anda dünyanın da gözü üzerinde olduğu önemli bir kültürel varlığımız. Surlarda iki türlü çalışma yapıyoruz. Birinci çalışmamız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından burçlarda yapılan temizlik çalışmaları. Birinci etapta 19 burcumuzun içini Diyarbakır Müzesi denetiminde temizledik. Burçların içinde yer yer 2 buçuk metreyi bulan dolgular var. Kazdığımızda da o dolguların içinde çıkan, burcun yıkılan kısmına ait orijinal taşları var. Bir taraftan burçların içini temizlerken, diğer taraftan çıkan taşların molozlarını da ayıklayarak bundan sonra yapacağımız restorasyon çalışmalarında ana malzeme olarak kullanacağız" dedi.

'BURÇLARIN İÇİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ'İkinci etapta 17 burcu daha temizlemeyi hedeflediklerini belirten Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Burçların içindeki gereksiz olan yükü almış olacağız. Yapıları hafifletmiş olacağız. Bundan sonra yapacağımız hem rölöve alımlarında hem restorasyon çalışmalarında hızımızı artırmış, işimizi kolaylaştırmış olacağız. Maliyetlerimizi de çok aşağı çekmiş olacağız. İkinci müjdemiz olarak da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesi Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Fonu tarafından karşılanan Urfakapı'dan 7 Kardeşler Burcu'na kadar olan 6 burcun restorasyonunu kapsayan bir restorasyon ihalesi yaptık. Bugün sözleşmesini imzaladık. İhale süreleri tamamlandı. Bugün müteahhit ile sözleşme imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yer teslimi yaparak Urfakapı'dan başlayarak restorasyon işine başlayacağız. Bu çok önemli."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı 3. Sayfa
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
Düğünde hem sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem de bir çocuğa ateş açtırdılar
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beyonce Müjde Ar Gupse Özay Coşkun Sabah
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Diyarbakır Surları'nda temizlik ve restorasyon çalışması - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:18:55. #1.14#
title