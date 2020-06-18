Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı
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Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, 6 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak, karantinaya alındı.

Diyarbakır Sur'da 2 sokak, karantinaya alındı
18.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:40

DİYARBAKIR'da, 6 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'ndeki 2 sokak, karantinaya alındı.Sur ilçesine bağlı kırsal Çarıklı Yeşilvadi Mahallesi'nde koronavirüs belirtileri gösteren 6 kişi, hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 kişi, tedaviye alındı. Bu hastaların oturduğu mahalledeki Yeşildere 1'inci Sokak ve 2'nci Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı korumak amacıyla karantinaya alındı. Sokakların giriş ve çıkışlarında önlem alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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