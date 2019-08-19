DİYARBAKIR STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEK

19.08.2019 22:12

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10)

STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEK

Diyarbakır'da, aralarında Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Gazi Birlik-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasına destek verdiklerini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, HDP'li belediyelerin seçildikten sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yapma dışında hiçbir hizmet üretmediğini ifade ederek, şunları söyledi

Seçildikleri günden bu yana icraatlarıyla terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hiçbir hizmet üretmeyen, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımızdan dahi rahatsız olanlardan açık ve net bir şekilde biz de bunlardan rahatsızız. Bizler şehit aileleri, gazilerimiz, bölge halkı, Diyarbakırlılar olarak devletimizin yanındayız. Bu topraklarda hür, bağımsız ve ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Bu kutsal topraklar tarihte olduğu gibi ihanet edeni hiçbir zaman üzerinde barındırmamıştır. Bugün itibariyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne vekil olarak atanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na öncelikle çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman ve her konuda şehit ve gazi ailelerimiz olarak yanında olacağız.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 29 MEMUR YENİDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi

31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.

Kaynak: DHA