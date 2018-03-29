Diyarbakır Stadyumunda Altyapı Çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs'da Türkiye Kupası finalinin yapılacağı Diyarbakır Stadyumu çevresinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağmursuyu ve içme suyu şebekesi çalışmalarının yürütüldüğü stadyum çevresinde, daha sonra asfalt çalışmasına başlanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Stadyum çevresinde geçtiğimiz hafta başlayan içme suyu şebekesi çalışmaları tamamlanırken 110 millimetre çapında polietilen boruların kullanıldığı iş kapsamında 450 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi.

Asfalt çalışmalarının başlaması için sürdürülen bin 500 metre yağmursuyu şebekesi çalışması devam ederken, ardından 1 kilometrelik yağmursuyu şebekesi daha döşenecek. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmada stadyum çevresinde toplamda 3 bin 500 metre yağmursuyu şebekesi döşenmiş olacak."