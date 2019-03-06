Diyarbakır Spor Lisesi Futsalda Şampiyon Oldu

Mardin'de düzenlenen okular arası futsal bölge müsabakalarında Diyarbakır Spor Lisesi, namağlup şampiyon oldu.

1-3 mart tarihler arasında gerçekleşen müsabakalarda tüm rakiplerini yenen Diyarbakır Spor Lisesi, 21-24 Mart tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenecek liseler arası futsal Türkiye yarı final müsabakalarına katılacak. Mardin'de şampiyon olarak dönen ve Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde eden Diyarbakır Spor Lisesi, ilk yılında önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadı. Bu yıl kurulan futsal takımıyla önce il daha sonrada bölge şampiyonluğu elde eden Diyarbakır Spor Lisesi, liseler arası futsal Türkiye yarı finallerinde de başarılı olup, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etmek istiyor.

Diyarbakır Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni Erdal Aydın, kısa sürede önemli başarılar elde eden futsal takımlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Aydın, "Bu yıl kurduğumuz takımımızla kısa sürede önemli başarılar sağladık. Önce Diyarbakır'da daha sonra da Mardin'de gerçekleşen bölge müsabakalarını birinci olarak tamamladık. Elde edilen bu dereceler yeni kurulan bir takım için oldukça kıymetli ve anlamlıdır. Ama biz bu derecelerin arkasına sığınmayacağız ve Adıyaman'da yapılacak Türkiye Yarı Finallerinde de başarılı olmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz önce Adıyaman'da daha sonra ise Türkiye finallerinde başarılı olmaktır. İnşallah bu hedefi de başaracak ve Diyarbakır'a önemli bir dereceyle dönmüş olacağız" dedi.

Aydın, kendilerine destek veren okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA