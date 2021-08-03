Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri! Diyarbakır'da yangın var mı?
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Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri! Diyarbakır'da yangın var mı?

Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri! Diyarbakır'da yangın var mı?
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale için 9 kişilik ekip oluşturdu. Peki, Diyarbakır'da yangın var mı? İşte, Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri!

Diyarbakır'da yangın var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda "Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri!" başlıkları da araştırılıyor.

DİYARBAKIR'DA YANGIN VAR MI?

Ülkemizin dört bir yanından yangın habrleri gelmeye devam ederken, Diyarbakır'da yangın olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelen son dakika bilgileri arasında Diyarbakır'da bir yangın haberi bulunmamakta.

DİYARBAKIR SON DAKİKA YANGIN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye'de yangın söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderdi.

İtfaiye Başkanlığının, Osmaniye'de farklı noktalarda çıkan orman yangınına müdahale için görevlendirdiği 9 personel, 1 itfaiye arazözü, 2 su tankeriyle yola çıktı. Ekipler, yangın söndürme çalışmaları sona erene kadar çalışmalarını sürdürecek.

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Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri! Diyarbakır'da yangın var mı? - Haberler
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