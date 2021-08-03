Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri! Diyarbakır'da yangın var mı?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale için 9 kişilik ekip oluşturdu. Peki, Diyarbakır'da yangın var mı? İşte, Diyarbakır son dakika yangın! Diyarbakır son dakika haberleri!