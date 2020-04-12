Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı
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Diyarbakır

Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı

Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için başlatılan sokağa çıkma yasağına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu.

12.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:21
Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı

Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için başlatılan sokağa çıkma yasağına Diyarbakırlılar ikinci günde de uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken şehrin boşluğu drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken Kürtçe, Türkçe ve Zazaca anonslarla sokağa çıkma yasağını hatırlatarak vatandaşları uyardı. Sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıp vatandaşları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken, yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı. Kentin en işlek noktalarından Mahabat Bulvarı boş kalırken bu anlar drone ile havadan görüntülendi.

Diyarbakır sokakları yasağın ikinci gününde de boş kaldı

Kaynak: İHA

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