Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
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Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı

Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da da devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da da devam ediyor. Kısıtlamanın üçüncü gününde de kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle perşembe günü akşam saat 19.00'da başladı. 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Güvenlik güçleri, kent genelinde farklı noktalarda uygulamalar yaparken kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı
Diyarbakır sokakları, kısıtlamanın 3'üncü gününde de boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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