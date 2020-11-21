DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan