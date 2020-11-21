DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
21.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:43
Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan