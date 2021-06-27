DİYARBAKIR - Soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu
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DİYARBAKIR - Soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

DİYARBAKIR - Soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan soğuk kadayıf, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasına girdi.

Diyarbakır'da yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan soğuk kadayıf, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasına girdi.

Kentin yüzyıllık lezzeti olan, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz ve çubuk çeşitleriyle sunulan tescilli kadayıfını "soğuk süt" ile hazırlayan işletmeler, ardından tatlıyı müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Hamuru ince ince açılan, içerisine fıstık konulan kadayıf, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor. Derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk kadayıf, üzerine serpilen fıstık tozunun ardından müşterilere servis edilmek üzere şubelere götürülüyor.

Soğuk kadayıf talep görüyor

Kadayıf üreticisi Murat Altunhan, AA muhabirine, uzun süren uğraş sonunda soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıfı da müşterilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Soğuk kadayıfın sıcakta serinleten bir tatlı olduğunu anlatan Altunhan, bu lezzetin müşteriler tarafından beğenildiğini dile getirdi.

Geleneksel olarak uzun süredir ürettikleri kadayıf çeşitlerinin bulunduğunu belirten Altunhan, "Havanın ısınmasıyla müşterilerimiz soğuk ürünleri tercih etmeye başladı. Soğuk kadayıf lezzet olarak tutulmaya başlandı. Diğer tatlılara göre şeker oranının yüzde 70 az olması nedeniyle tercih ediliyor." dedi.

Vatandaşların yazın sütlü tatlılara ilgi göstermesi nedeniyle bu ürüne yöneldiklerini anlatan Altunhan, farklı lezzetleri ortaya çıkarmak için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Müşterilerden Erdal Çolak ise ilk kez yediği soğuk kadayıfın damakta çok güzel bir tat bıraktığını ifade ederek, "Sıcakların artmasıyla yeni bir tat olan soğuk kadayıfı ailece denedik. Çok memnun olduk. Emeklerine sağlık. Güzel olmuş, almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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