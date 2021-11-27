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Diyarbakır sis altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Haberler | Güncel

Diyarbakır sis altında kaldı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır sis altında kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Silvan arasındaki yolda mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle, araçlar ikaz farlarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, akşam saatlerinden bu yana Silvan ilçe merkezi ile Diyarbakır ve Batman karayolunda etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü Silvan'da sürücüler ikaz farlarını yakıp ilerlerken, sisin giderek etkisini arttırdığı görüldü.

(MTT-AKK-Y)

Diyarbakır sis altında kaldı

Diyarbakır sis altında kaldı

Diyarbakır sis altında kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Son Dakika Haberleri

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