DİYARBAKIR - Sınır ötesindeki güvenlik güçlerinin "Sevgililer Günü notları" çiçekçileri duygulandırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinden de sipariş alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tatlı bir telaş yaşanıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla günler öncesinden hazırlıklara başlayan bölgedeki çiçekçiler, iş yerlerine ulaşan rengarenk çiçekleri, siparişlere uygun şekilde hazırlıyor.

Çiçekçilerde, bu anlamlı günde vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinin bölgede yaşayan eşine, nişanlısına ya da annesine göndermek istediği çiçek siparişleri de yoğunluk oluşturuyor.

Sınır ötesinden telefon ya da internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışan çiçekçiler, özenle hazırladıkları buketleri iletilen sevgi dolu notları da iliştirerek, kahraman güvenlik güçlerinin sevdiklerine ulaştırıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da çiçekçilik yapan Atilla Çarak, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini, en büyük yoğunluğu Sevgililer Günü'nde yaşadıklarını söyledi.

Bundan dolayı günler öncesinden hazırlık yapmaya başladıklarını anlatan Çarak, bu Sevgililer Günü için 500'ü aşkın sipariş hazırladıklarını ifade etti.

Çarak, genel siparişlerin yanı sıra yurt dışından gelen siparişler için de ayrı bir özen gösterdiklerini dile getirerek, sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinin de kendilerine ulaşarak, çiçek siparişi verdiğini aktardı.

İstedikleri çiçeklerden siparişlerini hazırladıklarını anlatan Çarak, belirtilen adreslere çiçekleri ulaştırdıklarını kaydetti.