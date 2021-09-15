Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük öneme sahip "Kıbrıs Barajı"nın yapım sözleşmesi imzalandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlük binasında konuyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Genel Müdür Yıldız'ın başkanlığındaki toplantıda, Diyarbakır ve Silvan ilçesi için büyük önemi bulunan "Kıbrıs Barajı"nın yapım sözleşmesi imzalandı.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, "Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük öneme sahip Kıbrıs Barajı'nın bölge insanımıza hayırlı olmasını diyorum. Hasretle beklenen barajımız bütün bileşenleri ile tamamlandığında inşallah bölgedeki 31 bin 240 dekar tarım alanını daha suyla buluşturmuş olacağız. İşin bölgemize ve yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Vekili Yusuf Kama, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, EGESAN Yönetim Kurulu Başkanı Caner Atik ve ilgililer katıldı.

Baraj, Dicle Havzası'nda, Diyarbakır'ın Silvan ilçe merkezinin 15 kilometre güneybatısında, Dicle Nehri'nin küçük bir kolu olan Başköy Çayı'nın kollarından Beypınar ile Aveneköy çaylarının birleştiği yerin yakınlarında yer alacak.

Kil çekirdekli toprak dolgu tüpünde inşa edilecek barajın temelden yüksekliği 40 metre olacak ve tamamlandığında 31 bin 240 dekar tarım arazisi daha sulanacak.