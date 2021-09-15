Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük öneme sahip "Kıbrıs Barajı"nın yapım sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük öneme sahip "Kıbrıs Barajı"nın yapım sözleşmesi imzalandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlük binasında konuyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Genel Müdür Yıldız'ın başkanlığındaki toplantıda, Diyarbakır ve Silvan ilçesi için büyük önemi bulunan "Kıbrıs Barajı"nın yapım sözleşmesi imzalandı.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, "Diyarbakır ve Silvan ilçesi için çok büyük öneme sahip Kıbrıs Barajı'nın bölge insanımıza hayırlı olmasını diyorum. Hasretle beklenen barajımız bütün bileşenleri ile tamamlandığında inşallah bölgedeki 31 bin 240 dekar tarım alanını daha suyla buluşturmuş olacağız. İşin bölgemize ve yüklenici firmamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Dairesi Başkan Vekili Yusuf Kama, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, EGESAN Yönetim Kurulu Başkanı Caner Atik ve ilgililer katıldı.

Baraj, Dicle Havzası'nda, Diyarbakır'ın Silvan ilçe merkezinin 15 kilometre güneybatısında, Dicle Nehri'nin küçük bir kolu olan Başköy Çayı'nın kollarından Beypınar ile Aveneköy çaylarının birleştiği yerin yakınlarında yer alacak.

Kil çekirdekli toprak dolgu tüpünde inşa edilecek barajın temelden yüksekliği 40 metre olacak ve tamamlandığında 31 bin 240 dekar tarım arazisi daha sulanacak.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

 Afyonkarahisar'da üretilen tarım makineleri 3 kıtada 20 ülkeye ihracat ediliyor

Afyonkarahisar'da üretilen tarım makineleri 3 kıtada 20 ülkeye ihracat ediliyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu
Magazin Amelia Hamlin Kylie Jenner İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Marcao Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Adil Karaismailoğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Meral Akşener Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır Silvan Kıbrıs Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:14:05. #1.12#