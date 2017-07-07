Diyarbakır Silvan'da Tuzaklanan Eyp Imha Edildi

Diyarbakır Silvan'da Tuzaklanan Eyp Imha Edildi

Diyarbakır Silvan'da tuzaklanan EYP imha edildi(Tür: Yurt)

Diyarbakır Silvan'da tuzaklanan EYP imha edildi

(Tür: Yurt)