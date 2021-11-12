Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin'de emniyet kemeri denetimi yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin'de denetim yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Turgut Özal Bulvarı'nda trafik ekipleriyle denetim yaptı, sürücülere kemer takmanın önemini anlattı.

Daha sonra minik öğrencilerle sohbet eden Aşkın, çocuklara trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, bilgilendirme broşürü, düdük, maske, dezenfektan ve gül dağıttı.

Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı gönülden desteklediklerini söyledi.

Medeni kent olmada en önemli göstergelerden birinin trafik kurallarına uyulması olduğunu belirten Aşkın, trafik kültürünün gelişmesi için öncelikle çocuklara kuralların öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Emniyet kemerinin insan hayatını korumada önemli olduğunu dile getiren Aşkın, şöyle dedi:

"Okullarımızda da trafik eğitimi vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4 aydır Diyarbakır'da trafik kontrollerimiz çok sıkı bir şekilde yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına daha çok uyduğunu görüyoruz. Özellikle emniyet kemeri takma noktasında yüzde 60'lardan yüzde 85'lerin üzerine kadar çıktık. İstiyoruz ki her vatandaşımız emniyet kemerini taksın."

Siirt

Siirt'te de Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, trafik ekipleriyle Hükümet Caddesi Saat Kulesi yanında denetimlere katıldı, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, denetimde sürücülere emniyet kemerinin önemini hatırlattıklarını, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Kampanyayı çok önemsediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarında yaralanmaların önemli bir kısmı emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor. Sadece emniyet kemeri takmak yaralanmaların yüzde 65'ini önlüyor. Denetimlerde sadece sürücülerin kemer taktığını, yan ve arka koltuktakilerin kemer takmadığını gördük. Bir kaza anında yan ve arka koltukta oturanlar aslında daha korumasızdır. Bu nedenle herkesin kemer takması gerekir."

Denetimlerde, maske ve çocuklu ailelere boyama kitabı dağıtıldı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz da katıldı.

Batman

Batman'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile trafik ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda kampanya kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kampanyayla ilgili sürücülere bilgi veren Şahin, sürücülere broşür ve hediye verdi, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Şahin, uygulamanın İçişleri Bakanlığının başlattığı bir farkındalık eğitimi olduğunu belirtti.

Hedeflerinin, toplumdaki kemer takma alışkanlığını daha da yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle toplu taşıma araçlarında ve arka koltukta kemer takma alışkanlığı çok gerilerde. Ön koltuk ve şoför koltuğunda belli bir seviyeye geldik ama yine şehir içlerinde bu konuda da sorunlar yaşıyoruz. Hedefimiz bu kampanya ile beraber kemer takma alışkanlığını iyice yerleştirmek. Özellikle genç nesillere bu alışkanlığı iyice oturtabilmek. İstiyoruz ki tüm araçlarda vatandaşlarımızın kemerlerini takmaları. Bununla birlikte ölümleri ve yaralanmaları çok ciddi anlamda azaltabileceğiz."

Mardin

Mardin'de de Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın katılımıyla Diyarbakır yolu TOKİ kavşağında denetim yapıldı.

Uygulama sırasında vatandaşlara kampanya ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgiler verilerek trafik ürünleri hediye edildi.

Kampanyanın etaplar halinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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