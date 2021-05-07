DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI
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DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

TÜRKİYE'nin birçok kentinde görülen Elon Musk'ın Starlink uyduları, Diyarbakır'da, Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roket sanıldı.

Elon Musk'ın kesintisiz internet için hayata geçirdiği projelerden Starlink uyduları akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Diyarbakır'dan da gözlendi. O anları cep telefonu kameralarına kaydedenlerin bazıları Çin'in kontrolden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketiyle karıştırırken bazıları ise uzaylı istilası sandı. Ancak gerçek kısa süre sonra anlaşıldı. Sıralı ışıkların Elon Musk'ın Starlink uyduları olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI
DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI
DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI
DİYARBAKIR SEMALARINDA GÖRÜLEN SIRALI IŞIKLAR, ÇİN'İN KONTROLDEN ÇIKAN ROKETİ SANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Diyarbakır semalarında görülen ışıklar, Çin'in kontrolden çıkan roketi sanıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
MALATYA MUSK'IN STARLİNK UYDULARI MALATYA SEMALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ
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