Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi basın danışmanlığına Dr. Nuri Özer atandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi basın danışmanlığına Uzman Dr. Nuri Özer getirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Batman Bölge Devlet Hastanesinde uzun yıllar görev yapan Özer, daha sonra Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.

Özer, göreve geldiği 2018 yılından bu yana, mesai kavramı gözetmeksizin, halkın sorunları ile yakından ilgilenerek, çözüme kavuşması noktasında başarılı çalışmalar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Günay Kozan, hastanenin basın danışmanlığı görevine atanan Dr. Nuri Özer'e yeni görevinde başarı diledi.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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