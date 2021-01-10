DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in aile yakınlarından görüntü Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun alana gelmesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in özgeçmişinin okunması, dua yapılması, helallik alınması Şehit...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in aile yakınlarından görüntü
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun alana gelmesi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in özgeçmişinin okunması, dua yapılması, helallik alınması
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in naaşının cenaze aracına götürülmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya