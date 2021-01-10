DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi
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DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi

10.01.2021 09:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:42

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in aile yakınlarından görüntü Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun alana gelmesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in özgeçmişinin okunması, dua yapılması, helallik alınması Şehit...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in aile yakınlarından görüntü

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun alana gelmesi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in özgeçmişinin okunması, dua yapılması, helallik alınması

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in naaşının cenaze aracına götürülmesi DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için cenaze töreni düzenlendi.

DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi
DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi
DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi
DİYARBAKIR - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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