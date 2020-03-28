Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı.

28.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:59
Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabileceğine yer verildi. Diyarbakır şehirler arası otogarında firmalar izinsiz olarak son seferlerini yapmaya başladı.

Korona virüs salgına karşı tedbirler kademe kademe artırılmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak İçişleri Bakanlığı, 81 il valililerine virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Cumhurbaşkanlığı talimatı ile yayımlanan genelgede, iller arası otobüs seferleri 28 Mart 2020 tarihi, saat 17.00'den itibaren valiliklerin izni ile yapılabileceği açıklandı. Diyarbakır şehirler arası otobüs terminalinde seferlerini tamamlayan otobüsler kontak kapatırken, memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarda sefer saatini bekledi.

Otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, dün akşam cumhurbaşkanın belirtmiş olduğu genelgenin yayınladığını söyledi. Şehirler arası otobüs seferlerinin kısıtlandığını belirten Akar, "Biz ondan önce geçen hafta otogar esnafı olarak karar almıştık. Bugün itibariyle seferlerimizi geçici olarak askıya almıştık. Tamda isabet oldu. Şuanda otogarın halini de görüyorsunuz. Herhangi bir giriş, çıkış yok. Biz Cuma günü seferlerimizi buradan gönderdik. Bugün oradan çıkan araçlarımız var. Yarın buraya intikal edecekler, son seferlerimizdir. İstanbul'dan, İzmir'den kalkan araçlarımız var. Onlarda Diyarbakır'a geldikten sonra zaten bugün seferlerimiz yok. Oralardan gelenlerde olduktan sonra otogar haliyle kapanmış olacak. Şubemiz açık, arkadaşlarımız burada oturuyor. İleri ki tarihlerde bilet alan vatandaşlarımız, yolcularımız var. Onlar gelip burada hem iptalini gerçekleştirebiliriz, hem de ileri ki tarihe de atabiliyoruz. Nöbetçi arkadaşlarımız burada bekleyecekler. Korona virüs ile çalışmalarımız olmuştu. 15 gün önce biz bütün araçlarımızı dezenfekte yaptık. Araçlarımızda dezenfekte ilaçları bulundurduk, maske, eldivende bulundurduk. 40 kişilik araçlarımızda 20 kişi oturttuk. 5'ten sonra çıkışlar yasak, ona göre bizde saatleri erkene aldık" dedi.

"Merkez çıkışlar iptal, izin verildikçe yolcuları Diyarbakır'a getireceğiz"

Başka bir firmanın işletme müdürü Necmettin Geyik ise dün gece yürürlüğe giren genelge ile ilgili kendilerinin de tedbirler aldıklarını ifade etti. Gereken yolcularına ulaştıklarını kaydeden Geyik, "Saat konusunda olan değişiklikten, iptal olan seferlerle ilgili yolcularımızı aydınlattık, ona göre hareket ediyoruz. Dün gece 24.00 itibariyle seferlerimizi bitirdik. Merkez olarak çıkışlar iptal edildi. Geri dönüşler müsaade verdikleri şekilde yolcularımızı Diyarbakır'a getirmeye çalışıyoruz. Bu korona virüsü atlatabilmek için hepimizin birlik beraberlik içerisinde bir mücadele içinde olmamız lazım ki, herkesin normal bir hayata dönmesi lazım. 'Evde kal' çağrısına elimizden geldiğince ailece uymaya çalışalım" şeklinde konuştu.

Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

Kaynak: İHA

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Diyarbakır şehirler arası otogarında son seferler

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