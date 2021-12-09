DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları "Deri" adlı oyunu sahneleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları "Deri" adlı oyunu sahneleyecek

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Deri" adlı Kürtçe oyunun 11 Aralık'ta prömiyerini yapacak.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları"Deri" adlı Kürtçe oyunun 11 Aralık'ta prömiyerini yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, Umut Yılmazer'in Kürtçe yazdığı "Deri" adlı oyunu sahneleyecek.

Diyarbakırlı bir yazarın Diyarbakır'da bulunan kapıların ardında yaşanan gerçek bir hikaye arayışının 4 bölüm şeklinde anlatılacağı oyunun, Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise İbrahim Kaçmaz yaptı.

Erdal Ayna ve Ayşe Taylan'ın oynadığı oyunun, 11 Aralık'ta saat 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde prömiyeri yapılacak.

DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları Deri adlı oyunu sahneleyecek

DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları Deri adlı oyunu sahneleyecek

DİYARBAKIR - Şehir Tiyatroları Deri adlı oyunu sahneleyecek

Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title