Diyarbakır Savaş Uçaklarının Harekat Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

Diyarbakır Savaş Uçaklarının Harekat Sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a Fetö Gözaltısı

Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (EK)TUTUKLANDIFETÖ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Savaş uçaklarının harekat sorumlusu Tuğgeneral Akgülay'a FETÖ gözaltısı (EK)

TUTUKLANDI

FETÖ PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Akgülay, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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