Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA