Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kar yağışı Araçların bekleyişi Ekiplerin gelen araç sürücülerini uyarması DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda kar yağışı

Araçların bekleyişi

Ekiplerin gelen araç sürücülerini uyarması DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Şanlıurfa, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title