Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yol tek taraflı ulaşıma kapandı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kar yağışı Araçların bekleyişi Ekiplerin gelen araç sürücülerini uyarması DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda kar yağışı
Araçların bekleyişi
Ekiplerin gelen araç sürücülerini uyarması DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Siverek kesiminde yoğun kar ve tipi nedeniyle yol tek taraflı ulaşıma kapandı.