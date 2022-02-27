DİYARBAKIR - Sanat ve meslek eğitim kurslarının yer aldığı merkez açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (DİSMEK) Göletli Park Kurs Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince kurulan merkezin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, kentte önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri DİSMEK projelerinin sosyal belediyecilik faaliyetlerinin en önemlilerinden olduğunu ifade eden Karaloğlu, " Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın, 7'den 70'e herkesin gelip istifade edebileceği, bir meslek öğrenebileceği, bir sanatsal faaliyetini, bir hobisini geliştirebileceği 70'in üzerindeki branşta açmış olduğumuz kurslarda ücretsiz hizmet sunmaktayız." dedi.

Kurslara şu anda 5 bini aşkın kişinin devam ettiğini aktaran Karaloğlu, üniversiteden lise mezununa kadar toplumun her kesiminden vatandaşların kurslara katıldığını belirtti.

Karaloğlu, "Biz DİSMEK'i bir halk üniversitesi olarak görüyoruz. Sürekli yaşam boyu eğitim merkezi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"11 bin gencimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam ediyor"

"DİSMEK 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan yeni belediyecilik anlayışının Diyarbakır'a taşınması." diyen Karaloğlu, mesleki eğitimin önemine değindi.

Karaloğlu, işsizliğin en önemli sebeplerinden birinin mesleksizlik olduğuna işaret ederek, "Bugün 11 bin gencimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam ediyor." diye konuştu.

Devlet tarafından mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere ilk 3 yılda asgari ücretin üçte biri, 4. yılda ise bu ücretin yüzde 50'sinin ödendiğini aktaran Karaloğlu, dördüncü yılın sonunda eğitimi tamamlayan öğrencilerin istemesi halinde mesleğiyle ilgili yüksek okula devam edebileceğini ya da ustalık belgesiyle kendi işini kurabileceğini kaydetti.

"Çocuklarımızı, gençlerimizi mesleksiz bırakmayalım"

Karaloğlu, söz konusu merkezlerin en önemli gündem maddeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunu Diyarbakırlı hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi mesleksiz bırakmayalım ki yarın iş bulurken kolaylık olsun. 'Her işi yaparım' değil, 'ben şu işi yaparım', 'şu işte uzmanım' diyebilsinler ve kolay iş bulabilsinler. İnşallah bu kurs merkezlerinde yüzlerce, binlerce Diyarbakırlı hemşehrimiz her yaştan gelip, eğitim alacak. Bu hizmetleri yaparken Diyarbakır'a özel önem veren, pozitif ayrımcılık yapan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de ildeki genç nüfusun Türkiye geneline göre nispeten daha yüksek olduğunu ve bunun istihdam ihtiyacı doğurduğunu belirtti.

Daha fazla iş imkanı olması gerektiğini vurgulayan Eker, fakat iş sahibi olmadan önce bir meslek sahibi olunması gerektiğini ve merkezin açılış gayesinin meslek edindirmek olduğunu aktardı.

Eker, bu tür çalışmaların eskiden Diyarbakır'da yapılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti?

"Maalesef Diyarbakır'da belediye, halkın gerçek günlük ihtiyaçlarını gidermeye dönük projelerin geliştirildiği, uygulandığı bir yer değildi. Onun yerine ideolojik formatlama, sosyal eğitim adı altında çocukları alıp dağa yönlendirme faaliyetlerinin bir aracı kurumu olarak çalışıyordu. Bugün eğer gençlerin önemli bir kısmında işsizlik varsa ve yüksekse temel sebeplerinden biri bu ve buna bağlı problemler, onun komplikasyonlarıdır. O günleri bir daha görmemeyi temenni ediyoruz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik de kurs merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çocukların da katılımıyla kesilen kurdeleyle merkezin açılışı yapıldı.

Vali Karaloğlu ile AK Parti milletvekilleri Eker, Ebubekir Bal ile Oya Eronat, merkezdeki sınıfları gezdi, mutfakta önlük giyerek kursiyerlerin hazırladığı yemeklere katkı sundu.