DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kameradaGÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde düzensiz ve aşırı saman balyası yüklü araçlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

26.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:47

Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde düzensiz ve aşırı saman balyası yüklü araçlar, trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar kameraya da yansıdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa gibi şehirlerde hububat hasadının ardından, saman balyalarının düzensiz ve aşırı yüklendiği kamyon ve benzeri araçların diğer şehirlere tehlikeli yolculuğu devam ediyor. Karayollarında trafik denetimlerinden kaçmak için zaman zaman ara yollarda da ilerleyen araçların sürücüleri, hem kendilerini hem de görüş mesafesini etkiledikleri diğer araç sürücülerini tehlikeye atıyor. Bu tehlikeli durum kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı Haber
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar denize koştu, mesafe kuralı unutuldu
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:11:09. #1.15#
title