Diyarbakır Sağlık Müdürü: Vaka sayılarında yüzde 100'e yakın artış var

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentteki vaka artışına değinerek, "Günlük vaka sayısında hemen hemen yüzde 100'e yakın artış ortaya çıktı. Rakamlar henüz tolere edebileceğimiz seviyede ancak özellikle vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

Kentte koronavirüse karşı aşılama oranlarını artırmak ve yeni varyant 'Omicron'un yayılımını önlemek için sağlık ekipleri, yoğun çaba gösteriyor. İl Sağlık Müdürü Tekin, 'Omicron' vakalarına rastladıklarını belirterek, "Ankara referans laboratuvarımızda şüphelendiğimiz vakaları gönderip orada teyitlerini almaya çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ancak özellikle son hafta içinde tüm Türkiye çapında vakalarda maalesef artış ortaya çıktı. En son dün 66 bin civarında vaka açıklanmıştı. İl olarak baktığımızda maalesef bizde de bir hareketlenme ortaya çıktı" diye konuştu.