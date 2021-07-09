DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Koca: "Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmeliyiz"

"Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüye çıkışı ve konuşması DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da "Bismil Ovası Tarımsal...