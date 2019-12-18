Diyarbakır Sagˆlık C¸alıs¸anlarından 'AYM Kararına Uyun' C¸agˆrısı
Diyarbakır'da ortak bir açıklama yapan sağlık örgütleri, Anayasa Mahkemesi'nin, kamu çalışanlarını atamaları sırasına güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemeyi iptal eden kararının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.
18.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:46
Diyarbakır'da ortak bir açıklama yapan sağlık örgütleri, Anayasa Mahkemesi'nin, kamu çalışanlarını atamaları sırasına güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemeyi iptal eden kararının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı
Kaynak: DailyMotion.com