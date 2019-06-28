DİYARBAKIR REFÜJDEKİ BETON BLOĞA ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki beton bloğa çarparak devrildi. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muş'tan Diyarbakır'a gelen Naim Aydın yönetimindeki 49 AJ 232 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloğa çarptı. Devrilen minibüsün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Aydın, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Polis, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alırken, minibüs çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA