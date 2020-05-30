DİYARBAKIR POLİSLERE ATEŞ AÇIP, KAÇTI 1 POLİS ŞEHİT, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI - EK-2 Diyarbakır Valiliği, 'dur' ihtarında bulunulan A.P.'nin tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliği, 'dur' ihtarında bulunulan A.P.'nin tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polis memuruna Allah'tan rahmet dilenirken, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Polis memurunun şehit olmasına neden olan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.

Kaynak: DHA