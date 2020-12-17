Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı
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Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı

17.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:50

Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı Diyarbakır'ın Eğil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yasakları ihlal eden kişilerin tespiti için kullandıkları drone ile vatandaşların evlerine ilaç ulaştırdı.

Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yasakları ihlal eden kişilerin tespiti için kullandıkları drone ile vatandaşların evlerine ilaç ulaştırdı. Ekiplerin çalışması büyük beğeni topladı.

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında hem yasakları ihlal eden kişilerin tespiti hem de vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek adına drone aracılığıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda güvenlik güçleri drone ile vatandaşların evine ilaç ulaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için annesinin ilacını almaya gidemediğini belirten vatandaş, polis ekiplerinin drone ile kendisine istenilen ilacı getirdiği için teşekkür etti. Vatandaşlar ilacı aldıktan sonra drone el sallayarak uğurladı.

Ekiplerin çalışması vatandaşların takdirini topladı.

Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı
Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı
Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı
Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:50:59. #1.15#
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