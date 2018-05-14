Perinçek'in "HDP'yi Kapatacağız" Açıklaması Sonrası 90 Partili İstifa Etti: HDP'ye Oy Vereceğiz

Vatan Partisi Diyarbakır il Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa edip, 24 Haziran'da HDP'ye destek vereceklerini açıkladı.

İSTİFAYI BASIN TOPLANTISI İLE DUYURDULAR

Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

BİR KİŞİ HARİÇ HEPSİ İSTİFA ETTİ

Vatan Partisi il Başkanı ve MKYK üyesi Gönül, Diyarbakır'da sadece 1 kişinin istifa etmediğini ifade ederek, "Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiğinde "HDP'yi kapacağız" açıklamasını yönetim olarak yaptığımız toplantıyla değerlendirdik. Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştük. Bu söylemlerin bizi rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldık. Bir arkadaşımız hariç." dedi.

"90 KİŞİ İSTİFA ETTİK, HDP'YE OY VERECEĞİZ"

MKYK üyesi Gönül, "6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yoktur. Ama siz her şeyi teröre bağlarsanız, bu ülkede ne barışı ne de huzuru sağlarsınız. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Genel başkanın bu söylemlerini değiştirmesi gerekiyor. Buna devam ederse yüzde 1 oyu vardı, 0,1'e düşer. Türkiye'de 6 milyon insan HDP'ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi veya PKK'nın zoruyla gelip vermedi. Benim oyum HDP'yedir. 90 kişi istifa ettik. Toplu halde HDP'ye oy vereceğiz" diye konuştu.