DİYARBAKIR Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

DİYARBAKIR Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kameradaBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, site bahçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, site bahçesinde seyir halindeki otomobilin alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Site sakinlerinin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde, ismi öğrenilemeyen sürücü, bindiği 07 MOL 96 plakalı otomobili çalıştırdı. Sürücü, site ortasına geldiğinde, aracın ön tarafından dumanlar çıktığını fark etti. Otomobilden inen sürücüyü gören site sakinleri, yardım için yanına geldi. Bu sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi. Yangın söndürme tüpüyle site sakinleri, müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Alevler, kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, yanma anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DİYARBAKIR Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada
DİYARBAKIR Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:57:42. #1.14#
title