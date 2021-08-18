Diyarbakır OSB'de 2076 çalışan aşılandı
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Diyarbakır OSB'de 2076 çalışan aşılandı

Diyarbakır OSB'de 2076 çalışan aşılandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler aşı talebinde bulunan fabrikalarda aşılama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler aşı talebinde bulunan fabrikalarda aşılama çalışması yürütüyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren yirmiden fazla fabrika aşı kampanyasına destek verdi.

OSB'de 2076 doz covid-19 aşısı uygulandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, başlatılan aşı seferberliği sonrası Diyarbakır'da aşıya olan talebin arttığını söyledi.

Son dönemde artan vakalar sonrası vatandaşların aşıya olan talebinin arttığını ifade eden Tekin, "Kentin birçok noktasında, AVM ve kırsal mahallelerde kurulan mobil aşı uygulama noktalarında aşı olmayan vatandaşların aşı olmaları sağlanıyor. Vatandaşlarımızın da en kısa sürede en yakın aşı uygulama noktasına gelerek aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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