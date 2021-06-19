DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
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DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, Diyarbakır OSB'de çalışanlar mobil ekiplerce aşılanıyor.

Diyarbakır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Bütün, yaklaşık bir haftadır başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Fabrikalarda çalışan bütün işçileri aşılamayı planladıklarını anlatan Bütün, uygulama kapsamında işçilerin randevusuz aşı olabileceğini, önceden alınmış randevusu bulunanların da herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını yaptırabileceğini belirtti.

"İlimizde üretimin aksamaması ve çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek için OSB'deki üretim tesislerinde aşılama çalışmalarını yerinde olmak üzere başlattık." diyen Bütün, OSB'de şu ana kadar 2 bin 500 aşı uygulamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

İşçiler memnun

OSB'deki bir fabrikada üretim müdürü Mülkiye Oğurlu Biçer ise uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirtti.

Tekstilin genellikle kapalı ve personelin yoğun çalıştığı alanlar olduğunu kaydeden Biçer, "Bu aşının gerçekten bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

İşçilerden Çiğdem Olcun (26) da uygulama için emeği geçenlere teşekkür ederek, salgının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Fabrikada 3 yıldır çalıştığını ifade eden Olcun, "Üretim yerinde çalışıyoruz. Aşı olduk. Böylelikle fabrikada daha rahat çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Derya Karahan (22), aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Sağlık çalışanları buraya geldi, aşılarımızı olduk. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Mutluyuz." diye konuştu.

DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor
DİYARBAKIR - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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