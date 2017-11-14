Diyarbakır Osb Büyümeye Devam Ediyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) büyümeye devam ediyor. Yatırım için çok sayıda talep olduğunu belirten ve yatırımların bölge sanayisinin gelişimine büyük katkı sunacağını ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, OSB'de 4. etap çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti.



Diyarbakır OSB ikinci genişleme alanı olarak bilinen 4. etap çalışmaları hızlandırılıyor. Ankara'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile gerçekleştirilen toplantının çok olumlu geçtiğini ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, görüşme kapsamında bakanlık tarafından yaklaşık 200 hektar alana sahip OSB'nin ikinci genişleme alanına yönelik gerekli çalışmanın ivedilikle ele alınacağını belirtti. Diyarbakır'ın Cazibe Merkezi Programı kapsamında yatırım büyüklüğü bakımından en çok talep gören ilk beş il arasından yer aldığını belirten Karavil, "Sadece 2016 ve 2017 yılı içinde Cazibe Merkezi Programı haricinde OSB'ye 38 adet arsa tahsis başvurusu yapılmış, yapılan başvuru kapsamında ek olarak taahhüt edilen istihdam hedefi 3 bin 360 kişi, taahhüt edilen ek yatırım büyüklüğü ise 580 milyon TL olmuştur. Bölgede sanayinin gelişiminde, Organize Sanayi Bölgesinin katkısı büyük olacaktır. Oluşacak sağlam iş dünyasının varlığı ile de sağlıklı ve güçlü bir kentinde oluşacağına inanıyoruz. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu olarak bölge sanayisinin gelişimini sağlamak asli görevlerimiz arasındadır. Bölgemizin bulunduğu coğrafi avantajlara bağlı olarak, sanayide meydana gelecek faaliyetlerin beşeri ve iktisadi hayat üzerinde ciddi değişimlerin ve gelişmelerin önünü açacağı inancı ile Diyarbakır OSB olarak gelen arsa taleplerinin karşılanması kapsamında tahsis edilebilir arsa alanının artırılması elzem hale gelmiştir. Ankara'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile yaptığımız görüşme kapsamında yaklaşık 200 hektar alana sahip Diyarbakır OSB'nin ikinci genişleme alanı olan 4. etaba yönelik gerekli çalışmanın ivedilikle ele alınacağı belirtildi" dedi. - DİYARBAKIR