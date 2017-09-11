Diyarbakır Önce Sünnet Oldular, Sonra Diyarbakır'ı Gezdiler

Önce sünnet oldular, sonra Diyarbakır'ı gezdiler



DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen sünnet şöleninde sünnet ettirilen 80 çocuk daha sonra aileleri ile Diyarbakır'a getirilerek gezdirildiler. Sünnet kıyafetleri ile Diyarbakır'a gelen çocuklara önce bir AVM'de yemek yedirildi daha sonra Luna parka götürülerek doyasıya eğlenmeleri sağlandı.



Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, maddi durumu iyi olmayan 80 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. İlçedeki şölende sünnet edilen 80 çocuk aileleriyle birlikte tahsis edilen 3 otobüsle Diyarbakır'a getirildi. Burada bir alışveriş merkezinde gezdirilen çocuklar ve ailelerine daha sonra yemek verildi. Çocuklar ve aileleri buradaki gezinin ardından lunaparka götürüldü. Çocuğu sünnet edilen ailelerden Amine Batur, sünnet edilen çocuğu için güzel bir duygu yaşadığını söyledi. Batur, "Çocuğumuzu sünnet ettirecektik. Ama imkanımız yoktu. Allah razı olsun. Darısı bütün çocukların başına olsun" dedi. Aysel Umut ise, iki çocuğunun sünnet olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç'in, sünnet edilen çocuklara ayrıca bir çeyrek altın ile 100 lira harçlık para verdiği belirtildi.