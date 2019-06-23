DİYARBAKIR NEHİRDE KAYBOLAN MUHAMMED'İN 4 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Diyarbakır'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), 4 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Diyarbakır'da yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18), 4 gün sonra cansız bedeni bulundu. Perşembe günü yüzmek için Bağıvar Köprüsü yakınlarında, Dicle Nehri'ne giren Muhammed Özcan akıntıya kapılıp kayboldu. Özcan'ın bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından nehirde ve kıyısında arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Özcan'ın düştüğü yerin 1,5 kilometre uzağında, nehir kenarında cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan Özcan'ın cenazesi, polisin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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