Diyarbakır, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarına hazır
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Diyarbakır, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Diyarbakır, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarına hazır

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor.

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Tarım ve Hayvancılık Fuarının sektörün gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı hakkında bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, fuarın bu yıl 101 firma temsilcisinin katılımıyla açılacağını belirtti. Başkan Kaya, "Çiftçilerin fuarda teknolojiyi yakından takip etmesi ve toprağı verimli tekniklerle işlemesine tanıklık etmesi tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacak. Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz fuar Mardin Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş gibi bölgemizin tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Fuara Irak ve Rusya Federasyonundan yabancı heyetler de katılım sağlayacak. Yabancı heyetler ile sektörün temsilcilerini ikili görüşmelerle bir araya getireceğiz. Ayrıca Irak'tan fuara katılacak olan temsilcilerle Irak'ta ortak fuar düzenlemek için işbirliği protokolü imzalayacağız. Tarım ve Hayvancılık Fuarı bölgemiz için çok önemli bir organizasyon sektörü takip eden firmaları ve ziyaretçileri 30-Mart - 3 Nisan tarihleri arasında fuar alanına bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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