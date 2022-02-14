Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
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Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Diyarbakır merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten bildirilen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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