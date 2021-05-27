Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama
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Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama

Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 16 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR merkezli önceki gün düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 30 kişiden 16'sı tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli önceki gün düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 30 kişiden 16'sı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince önceki gün Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Antalya, Tunceli, İstanbul ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 30 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanırken, 14'ü ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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