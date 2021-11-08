Diyarbakır merkezli PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı
Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü Pkk'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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