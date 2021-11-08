DİYARBAKIR MERKEZLİ İZMİR, ANTALYA VE MARDİN'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON; HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Haberler
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DİYARBAKIR MERKEZLİ İZMİR, ANTALYA VE MARDİN'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON; HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.

DİYARBAKIR MERKEZLİ İZMİR, ANTALYA VE MARDİN'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON; HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

DİYARBAKIR MERKEZLİ İZMİR, ANTALYA VE MARDİN'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON; HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

DİYARBAKIR MERKEZLİ İZMİR, ANTALYA VE MARDİN'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON; HDP'Lİ YÖNETİCİLERİN DE OLDUĞU 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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