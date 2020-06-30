Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonunda 23 tutuklanma
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Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonunda 23 tutuklanma

Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda 63 şüpheli şahsın 76 adresinde aramalar yapıldı.

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonunda 23 tutuklanma
30.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:10

Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda 63 şüpheli şahsın 76 adresinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 45 şüpheli gözaltına alınırken, 23 şahıs tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü adına yurt içerisinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) yapılanmasına yönelik 09 Ekim 2018 günü yapılan operasyon kapsamında DTK Binasında yapılan arama sonucu elde edilen fiziki ve dijital dokümanların yapılan incelemesinde dokümanlarda adı geçen şahıslar olduğu anlaşılmış ve gerekli kimlik tespit çalışmaları yapılarak DTK (Demokratik Toplum Kongresi) içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen Diyarbakır merkezli olmak üzere 6 ilde 63 şüpheli şahsın 76 adresinde 26 Haziran 2020 günü yapılan aramada 45 şüpheli yakalanarak güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesinde bulunan DTK binasında yapılan aramanın akabinde ilgili kanun maddelerince el koyma tedbiri uygulanarak mühür altına alındı. 28 Haziran 2020 günü ile 29 Haziran 2020 günü adli mercilere sevk edilen 45 şahıstan; 22 şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verilerek mahkemeden serbest bırakıldığı, 23 şahsın tutuklandığı, 18 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu belirtildi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmekte olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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