Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Haberler
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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İstanbul, Hakkari, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada, gözaltına alınan zanlılardan A.O.N'nin 2014 yılında HDP Bismil İlçe Teşkilatı üyesi olduğu öğrenildi.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

 Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...
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Haber: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Haberler
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